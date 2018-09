I villeggianti - La Recensione del film più familiare di Valeria Bruni Tedeschi

Non si può negare che Valeria Bruni Tedeschi metta tutta sé stessa in quello che fa, di sicuro artisticamente parlando. E tutta, o molta, della propria vita. Quella reale. Lo aveva fatto in È più facile per un cammello... (2003), Attrici (2007) e Un castello in Italia (2013), dedicato - come anche questo- al fratello Virginio, scomparso nel 2006 e continua a farlo. Forse noncurante della coazione a ripetere che rischia di sfidare la pazienza dei più…Si parte ancora una volta dalla, e dalla. Dalle lezioni derivatene, anche le più dure. I silenzi, la solitudine, l'indifferenza, i segreti e il narcisismo dei personaggi (tra i quali stavolta spiccano persino la vera madre della regista e la figlia adottiva Oumy) sonoImpossibile dire se la nostra cineasta sia ancora in cerca della funzione catartica della Settima Arte, quel che è certo è che i suoi '' (come da titolo originale) mettono in scena una pièce piuttosto avvitata su se stessa, e autoreferenziale. La scelta dinon nuova agli appassionati del genere e al cinema di riferimento dell'artista - isola sempre più protagonisti e comprimari, esprimendo perfettamente lae losu cui spesso insiste la Bruni Tedeschi.Purtroppo. E se molte scene regalano dei dialoghi surreali dalle radici antiche e importanti, sono molte di più quelle che forzano. Soprattutto scimmiottando un genere che aveva fatto dell'analisi sociale e di classe un'arte.Inevitabilmente la mente corre al Ferie d'Agosto di Virzì , che il titolo inglese The Summer House richiama ulteriormente e che oltre vent'anni fa aveva fatto di più e meglio in tal senso. Ma sarebbe ingiusto appiattire l'esperienza e il mondo interiore alla base di questa opera su quello di un altro autore. Aggrappiamoci alladella cinquantatreenne Valeria e plaudiamo al suo coraggio. Ché ancora una volta si sottolinei la mancanza di pudore, o timore, nel raccontarsi, nel raccontare i propri dolori e gli entusiasmi che la pervadono, e che pervadono - a volte persino in maniera apparentemente infantile, naive - il suo cinema. E che questo inizi a esplorareBruni Tedeschi.