NOTIZIE

Il 21 maggio in USA, e il 26 in Italia, tornerà la leggendaria serie di David Lynch con una nuova stagione. È tempo di ripassare quelle vecchie…

Venti domande su Twin Peaks: Scopri se sei pronto per il ritorno della serie (quiz con SPOILER)

17.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ventisei anni dopo, eccoci qui. Stiamo tutti fremendo in attesa del grande ritorno di Twin Peaks , che andrà in onda a partire dal 21 maggio su Showtime e dal 26 maggio in Italia su Sky Atlantic. Diciotto episodi che segnano il ritorno di David Lynch dietro la macchina da presa a undici anni da Inland Empire (che resterà, a quanto pare, il suo ultimo film).

Kyle MacLachlan a Sheryl Lee, passando per Madchen Amick, Sherilyn Fenn, Dana Ashbrook, Ray Wise, Grace Zabriskie, Miguel Ferrer, David Duchovny, Kimmy Robertson, Harry Goaz, Michael Horse, Peggy Lipton, Russ Tamblyn, James Marshall, David Lynch e Harry Dean Stanton (visto in Monica Bellucci, Naomi Watts, Laura Dern, Ashley Judd, Jim Belushi e Jennifer Jason Leigh. Il cast originale della serie tornerà in gran parte, da, passando per(visto in Fuoco cammina con me ). Ma ci saranno anche una serie di comparsate di lusso: tra queste,

In attesa della messa in onda della nuova stagione, abbiamo pensato di dedicare il nostro quiz settimanale proprio a Twin Peaks, ma soprattutto a voi fan della serie. Dopo tutto è passato un bel po' di tempo dell'originale: siete sicuri di ricordare ancora tutto quello che servirà ricordare per capire i nuovi episodi? Scopritelo rispondendo alle nostre venti domande...