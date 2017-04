Quiz: quanto ne sai sul cinema di David Lynch?

NOTIZIE

19.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



David Lynch , il mito, il genio. Il maestro del cinema e della TV. A undici anni di distanza dal suo ultimo film, Lynch sta per tornare con la nuova stagione di Twin Peaks , che promette di fare finalmente luce sulle trame rimaste in sospeso al termine della seconda stagione, ben ventisei anni fa.

Ma non ne siamo del tutto certi. Perché il cinema di David Lynch è fatto soprattutto di accostamenti arditi di immagini, contenuti spesso ermetici che lo spettatore è costretto a interpretare a seconda della sua sensibilità. Lynch non spiega mai cosa intendesse dire con un particolare film, non registra mai i commenti audio ai suoi film. Non vuole nemmeno che vengano divisi in capitoli in DVD, in modo da impedire che vengano visti a pezzi. È insomma una personalità unica, originale, nel panorama del cinema americano.

Tra un mese debutterà Twin Peaks, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes, e così abbiamo deciso di dedicare a Lynch il nostro quiz della settimana. Se pensate di essere dei veri fan di David Lynch, provatelo rispondendo alle domande seguenti...





