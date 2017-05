Twin Peaks: il nuovo trailer svela un minuto di tensione dal revival

A nove giorni dalla messa in onda, Twin Peaks svela un nuovo trailer. Un filmato naturalmente criptico, che però ci aiuta a pensare meglio all'atmosfera del revival di David Lynch in arrivo dal 21 maggio.: vediamo gli agenti FBIinterpretati dae dallo stesso Lynch. Ci sono anche il vicesceriffo(l'attore) e la segretariainterpretata da. E poi naturalmente c'è l'Agente Cooper di Kyle MacLachlan che guida nell'oscurità con quella stessa espressione spettrale mostrata nel penultimo trailer. Ci sono loro e ci sono anche alcuni nuovi volti in situazioni piene di tensione.