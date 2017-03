Too Old to Die Young: la serie di Nicolas Winding Refn trova il suo protagonista

Teller, che abbiamo recentemente visto nella commedia di guerra, Trafficanti , è attualmente nei cinema italiani con il biopic Bleed - Più forte del destino dove interpreta il pugile Vinnie Pazienza. "Sono un grande fan del lavoro di Refn - ha detto l'attore - quindi l'opportunità di collaborare con lui per Amazon, è molto emozionante".Le riprese dei dieci episodi di Too Old to Die Young inizieranno in autunno a Los Angeles: Refn li dirigerà tutti per una messa in onda prevista entro il 2018. Teller è soltanto il primo attore ingaggiato per lo show: a quanto pare si cercano un paio di grandi nomi per altri due ruoli di punta.