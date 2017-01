The Avenging Silence: ecco la trama del nuovo film di Nicolas Winding Refn

Da tempo si sa che il prossimo progetto di Nicolas Winding Refn , regista di Drive The Neon Demon , sarà, un thriller d'azione ambientato in Giappone che lo stesso regista ha definito “”. Una spy story, dunque, che trae ispirazione dalle atmosfere dei romanzi dei due grandi autori sopracitati.Finora si conosceva solo una sinossi molto stringata, che rivelava come il protagonista del film sarebbe stato una ex spia europea che accetta l'incarico da un uomo d'affari giapponese, esiliato in Francia, di uccidere un pericoloso boss della Yakuza, la mafia giapponese. Ma ora il sito del Crouching Tigers Project Lab, un Film Lab, nato in collaborazione con il Festival di Macao, che mira a produrre film che integrino elementi orientali e occidentali nel loro plot, ha postato la sinossi estesa del film, che potete leggere qui sotto.”.L'sipirazione a Ian Fleming non è l'unico dettaglio in comune tra The Avenging Silence e James Bond: Refn ha fatto squadra con gli sceneggiatori degli ultimi 007,, per scrivere questo film. Il film dovrebbe inoltre essere una sorta di seguito ideale di Valhalla Rising , e non a caso anche il protagonista di quel film era un killer muto.