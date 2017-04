The Walking Dead: un grosso salto temporale all'orizzonte?

NOTIZIE

Nel finale della settima stagione di The Walking Dead abbiamo visto finalmente i preparativi per la tanto attesa guerra tra le comunità guidate da Rick Grimes e le armate di Negan. Lo showrunner Scott M. Gimple ha già detto che l'ottava stagione avrà un ritmo più frenetico della settima, e dovrebbe quindi adattare un arco narrativo del fumetto intitolato "All Out War" e composto da dodici numeri. Questa trama si conclude al numero 126 e con il 127 parte la saga "New Beginning", ambientata un paio di anni dopo la conclusione della guerra.





SPOILER. Addio ai caduti nella clip dietro le quinte del finale della settima stagione. The Hollywood Reporter ha intervistato Gimple e gli ha chiesto se anche la serie vedrà questo salto temporale dopo la fine della battaglia con Negan: “Chi legge il fumetto se lo aspetta. Noi adattiamo il fumetto, ci prendiamo le nostre libertà e poi facciamo cose che ne sono ispirate mentre ne cambiamo altre in una sorta di remix. Ma posso dire che ci sono cose che avvengono durante l'ellissi temporale che vengono poi discusse e sono molto interessanti. Perciò potremmo vedere alcune di quelle cose; ma potrebbe non essere lo stesso tipo di salto”.

Nei fumetti, quando gli eventi riprendono dopo l'ellissi, Michonne è partita per mare alla ricerca di altre comunità, dopo essersi lasciata con Ezekiel, con cui in precedenza era legata sentimentalmente. Nella serie Michonne sta però con Rick, e dunque, se ci sarà un salto temporale, potrebbero essere loro due a lasciarsi. Oppure potremmo veder nascere una relazione tra Carol ed Ezekiel nella stagione 8 e potrebbe essere infine Carol a partire per mare (e sarebbe perfettamente in linea con il personaggio).

Anche Robert Kirkman, creatore del fumetto e produttore della serie, resta molto vago a proposito del salto temporale: “Abbiamo discusso se adattare o meno tutto quello che è avvenuto nei fumetti fino al più recente episodio. Io e Scott ne parliamo tutto il tempo, e incontriamo i produttori e discutiamo su quello che faremo e come lo faremo perché c'è parecchio denaro coinvolto, e quindi si fanno molti piani strategici su come tenere in piedi la serie. È necessario sapere queste cose e saperle anni in anticipo è ciò che ci aiuta a rendere possibile la serie. Perciò abbiamo discusso tutto”.

Se mai ci sarà un tale salto, sarà tra la stagione 8 e la 9. Sempre che lo show sopravviva così a lungo: nel corso della settima stagione c'è stato un evidente calo di ascolti e il finale (con 11,3 milioni di spettatori) è stato il meno visto da cinque anni a questa parte. Certo, si parla sempre di numeri che fanno impallidire molte altre serie, ma è evidente che, nella seconda parte della stagione, The Walking Dead è tornato a perdere lo slancio che aveva acquistato durante la sesta stagione.