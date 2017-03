The Big Bang Theory: lo spin-off su Sheldon ha trovato il suo protagonista?

Si parla da un po' di uno spin-off/prequel di The Big Bang Theory incentrato sul giovane Sheldon Cooper , e ora il progetto sembra aver trovato il suo protagonista, almeno secondo Variety., attore bambino visto nella serie HBO Big Little Lies , potrebbe aver ottenuto il ruolo.La serie, ancora senza titolo, si concentrerà sull'infanzia di Sheldon in Texas., showrunner di The Big Bang Theory, ha scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota.Nel frattempo, la serie madre è in attesa di un doppio rinnovo per le stagioni 11 e 12. Il cast è attualmente in trattative riguardo ai salari: i protagonisti originali,, hanno proposto a CBS un taglio al loro salario per fare in modo che le co-starguadagnino di più.Nel corso di The Big Bang Theory, Sheldon fa spesso riferimento alla sua infanzia in Texas, trascorsa in compagnia della sorella gemella, del padre ubriacone e della madre fanatica religiosa. La madre di Sheldon, Mary Cooper, è interpretata nella serie originale da, e pare che nello spin-off sarà la figlia dell'attrice,, a ereditare il ruolo.