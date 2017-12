Stasera in TV, 31 dicembre: Capodanno sull'aereo più pazzo del mondo

Scritto e diretto dal trio Zucker-Abrahams-Zucker, L'aereo più pazzo del mondo è dal 2000 nella classifica delle cento(al decimo posto!) e nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti (dove sono conservati i film più importanti)… due dei molti motivi per non perdersi questoDopo aver vissuto una traumatizzante esperienza come pilota durante la guerra in Vietnam, Ted Striker odia gli aerei e svolge il lavoro di tassista. Ma un giorno per poter inseguire la sua ex fidanzata, una hostess di cui è ancora innamorato, l'uomo decide di imbarcarsi su un aereo di linea...Chissà che storia racconteremmo oggi se Christopher Lee avesse accettato il ruolo poi andato a Leslie Nielsen o se Pete Rose avesse sostituito Kareem Abdul-Jabbar (scelto per parodiare l'Elroy 'Crazylegs' Hirsch di Ora zero, principale riferimento del film)… O se i Bee Gees non avessero concesso il permesso di velocizzare la loro! Probabilmente un'altra, magari altrettanto divertente. Tutto sommato fu tra le fortune del film che siano statie l'esordientea interpretare Ted Striker e Elaine Dickinson e non i più famosi David Letterman (o Bill Murray, o Chevy Chase) e Sigourney Weaver ! Curiosamente, l'unica compagnia aerea a inserire il titolo nella propria programmazione 'di volo' fu la Aeromexico.Considerato da alcuni l'di un genere (ma The Big Bus è del 1976), di certo fu il film che lo sdoganò per il grande pubblico, visto anche il successo ottenuto. Di fatto ladi un certo tipo non aveva mai avuto un siffatto campione. E di tale qualità. La facciata vintage, infatti, potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma considerato il tipo di prodotto. Come confermarono gli incassi, che nei primi due giorni in sala ripianarono le spese di produzione, e i complimenti di Woody Allen . Tra citazioni (anche de Lo squalo ), parodie (dalle più ovvie della serie Airport ), interpretazioni azzeccate, linguaggi inventati (che in italia vennero poi trasposti in dialetto napoletano) il risultato finale è ormai Storia del Cinema.