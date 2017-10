Stasera in TV 28 ottobre: Il caimano di Nanni Moretti

Era il 2006 quando Nanni Moretti (atteso a Roma) ci raccontava 'Il Cavaliere',: personaggio controverso, megalomane e figuranel panorama politico italiano. Il sogno privato di un processo diventa occasione di un film, Il caimano appunto, affidato in tutti i sensi alla coppia Jasmine Trinca Produttore fallito professionalmente e sentimentalmente, Bruno Bonomo (Silvio Orlando), ha lottato a lungo contro la dittatura del cinema d'autore con i suoi film di serie z, senza riuscire a realizzare il suo nuovo progetto di una super produzione, Il ritorno di Cristoforo Colombo. La sua strada incrocia per caso quella della giovane regista Teresa (Jasmine Trinca) che gli propone una sceneggiatura dal titolo Il Caimano. Bonomo inizia a interessarsi al progetto senza rendersi del tutto conto che si tratta di un film su Silvio Berlusconi. Un importante produttore polacco sembra interessato al film così come un famoso attore per il ruolo principale e anche il suo matrimonio in crisi sembra avere qualche speranza. Bonomo riacquista l'entusiasmo e, nonostante le avversità, decide di realizzare il progetto giocandosi il tutto per tutto.Dopo la Palma d'Oro del 2001 per La stanza del figlio, il Festival di Cannes presentò il film in concorso nonostante fosse già stato distribuito nelle sale italiane il 24 marzo 2006. Per altro poco prima delle, scatenando le polemiche di molti che denunciarono il rischio che il film influenzasse i votanti . Di certo, la realtà ha seguito la fantasia (o meglio la previsione), visto che nel 2013, in due diversi processi, il suddettoa 7 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici (in primo grado, per la vicenda legata alla minorenne marocchina Karima El Mahroug) e 4 anni di detenzione per frode fiscale (in via definitiva). Interessanti i, nel corso dello sviluppo, di molti volti noti del cinema italiano, i registi e sceneggiatori Paolo Virzì, Paolo Sorrentino, Giuliano Montaldo, Stefano Rulli, Antonello Grimaldi, Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Renato De Maria, Matteo Garrone.Oggi siamo abituati a film su Andreotti serie tv sul Papa e via dicendo, ma 'allora' fare un film su Berlusconi non era la stessa cosa. In attesa di scoprire lo sguardo di Paolo Sorrentino su quel ventennio della nostra storia, il film resta un titolo che - come ci disse Margherita Buy - "potrà esseresolo più in là, quando si saranno calmate le acque". Con i suoi clichè e i monologhi di cui una parte coglierà lae altri la presunta giustezza, Il Caimano mescola realtà (soprattutto di certe dichiarazioni) e fantasia per realizzare un sogno. Che non è più quello del pasticciere trotzkista, ma di unattraverso un filtro tanto personale da rendere questa una delle vicende più emotive e viscerali del regista romano, anche se non una delle più equilibrate.