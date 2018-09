Stasera in TV 22 settembre: Cattivissimo Me 2, il ritorno di Gru e i Minions

A tre anni dal film capostipite del 2010, il Cattivissimo Me 2 di Pierre Coffin e Chris Renaud riparte da dove gli stessi ci avevano lasciato, con ben chiaro l'impegno a costruire delle basi solide per i successivi. Ma riuscendo ad aggiungere temi e personaggi capaci di farne un capitolo valido di per sé eOra che Gru "l'imprenditore" ha lasciato alle spalle una vita fatta di crimini, per crescere Margo, Edith e Agnes, ha molto tempo libero a disposizione insieme al dottor Nefario ed ai Minions. Ma proprio mentre comincia ad adattarsi al suo nuovo ruolo di buon padre di famiglia di periferia, una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi impegnata su scala mondiale, bussa alla sua porta. Ora, tocca a Gru e alla sua nuova partner, Lucy Wilde scoprire il responsabile di un crimine spettacolare per consegnarlo alla giustizia. Dopo tutto, solo il più grande ex-cattivo del mondo può fermare l'unico malvagio in grado di prendere il suo posto.Gli, in modo da utilizzare le espressioni del viso e i movimenti delle mani per le loro controparti animate (tanto che la moglie di Steve Carell si dichiarò molto divertita da quanto Gru le ricordava il marito). Chi non poté vivere questa esperienza furono(che pure aveva registrato le battute di Eduardo prima di esser sostituito da Benjamin Bratt) e, scelti per interpretare il Villain di turno ma costretti a rinunciare. Superlavoro invece per Kristen Wiig, che prima di dare voce a Lucy era stata già Miss Hattie nel precedente Non sono molti i sequel a non deludere, ormai (e sempre più), ma questo in particolare - pur con distinguo e nostalgie del caso - non fa rimpiangere la scelta della produzione di proseguire in quello che ormai è diventato un vero e proprio franchise, grazie anche agli irresistibili Minions . Che anche qui la fanno da padrone, ma senza soffocare. Gioiamo dunque, entusiasti, della bontà impacciata di Gru e dell'evoluzione della sua strana famiglia, e cerchiamo di sorridere delle trovate che si susseguono sullo sfondo.