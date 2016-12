Stasera in TV, 21 dicembre: Frozen – Il regno di ghiaccio, la prima volta sullo schermo di due principesse Disney

NOTIZIE

21.12.2016 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Il perché è presto detto. Si tratta della prima volta che un film animato al computer e prodotto dalla Walt Disney Animation Studios mette al centro la storia non di una, ma di ben due principesse. E il raddoppiamento dei personaggi principali non è l'unica novità introdotta da Frozen.



Anche l'idea di rendere molto più visibili le donne invece che gli uomini segna un cambio di passo per la casa di produzione che così dimostra di adeguarsi al cambiamento dei tempi e alla scelta di accontentare il suo pubblico nella richiesta di nuovi modelli femminili più grintosi. Inoltre il cartone è una magnifica storia di avventura e di amicizia al femminile. In Frozen non c'è nessun principe che possa cambiare le sorti della principessa ma solo una vita da prendere in mano. Scopriamo insieme gli aspetti più importanti della pellicola.



Il film. Frozen reinterpreta il mito della fiaba di Andersen rendendo protagoniste due sorelle. Elsa e Anna si vogliono bene ma sono sempre più divise dal potere di Elsa che riesce a controllare il ghiaccio e la neve. Elsa però non riesce a maneggiare con sicurezza il suo potere, ha paura di fare male agli altri e per questo si sente sempre più isolata. Elsa diventa sempre più fredda e cattiva fino a lasciare il paese di Arrendelle pur di rimanere sola con il suo dolore. Spetterà alla sorella più piccola andare a cercarla, sciogliere il suo cuore di ghiaccio e così salvare il paese da una minacciosa tempesta di neve perenne.

Dietro le quinte. Nell'universo di Frozen è evidente il legame con le fiabe dello scrittore nordico. Per omaggiare l'autore della fiaba originale gli autori hanno pensato di chiamare i protagonisti con i nomi di Hans, Kristoff, Anna e Sven. Se pronunciati in successione queste parole hanno la stessa assonanza del nome Hans Christian Andersen.

Perché vederlo. Un cartone che non è solo un cartone ma una storia completa di amicizia e fratellanza al femminile.

Premi. Ai premi Oscar del 2014 il film ha vinto come Miglior film d'animazione e Migliore canzone per Let It Go di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

La scena da antologia. Tra i momenti comici l'incontro con Olaf, il pupazzetto di neve che però adora l'estate e il calore.

Dove e quando. Mercoledì 21 dicembre alle ore 21:10 su Rai 2.