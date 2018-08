Stasera in TV 12 agosto: Senza freni, il set dell'incidente di Joseph Gordon-Levitt

È ildel The Walk di Robert Zemeckis, ed exnel film di Oliver Stone, al comando della bicicletta lanciatanel film di David Koepp , già regista di Secret Window e Ghost Town, ma soprattutto sceneggiatore di grandi successi come Mission: Impossible e di molti film di Steven Spielberg… Oltre che di questo Senza freni , per il quale Joseph Gordon-Levitt ha davveroEvitare le auto a tutta velocità, i tassisti impazziti e otto milioni di pedoni scontrosi è all'ordine del giorno per Wilee (Joseph Gordon-Levitt), il più agile e spericolato tra i corrieri su due ruote di New York. Per guidare una bici ultraleggera, monomarcia a scatto fisso e senza freni devi averlo nel sangue ed essere un matto, fuori di testa, che non ha paura di morire sull'asfalto ogni volta che affronta il traffico. Ma un ragazzo che è abituato a rischiare spesso la propria vita sta per scoprire i propri limiti quando la sua ultima consegna del giorno - un'ultima corsa di routine - si trasforma in un inseguimento tra la vita e la morte per le strade di Manhattan. Fu lo stesso Joseph Gordon-Levitt a raccontare l'incidente occorsogli durante le riprese (e che lo portò a schiantarsifinendo con il guadagnarsi 31 punti di sutura), oltre alla scoperta delle bici a scatto fisso... E dire che nella maggior parte delle sequenze girate è lo stuntquello che vediamo. E parlando di riprese, nonostante molte siano state effettuate alla Columbia University Law School - come detto nel film - la maggior parte degli interni sono quelli del centro studentesco della Lerner Hall.Non capitava spesso che un Padrino della critica statunitense come Roger Ebert dichiarasse qualcosa di simile a:. E per quanto la struttura della vicenda non sia particolarmente originale, laraggiunta dagli inseguimenti e grazie alla forma scelta dà alla produzione qualcosa di, anche a prescindere dagli effetti speciali. L'azione e le tante acrobazie colmano e bilanciano ogni possibile falla nello sviluppo, e agli inseguimentiche rendono emozionante l'adrenalinica folle e ininterrotta corsa del nostro eroe attraverso la città, qui - una volta di più, e più di altre volte - vera coprotagonista del film., aveva dichiarato il protagonista del film assumendosi ogni resposabilità dell' incidente subito a New York , una scena che tutti potremo vedere alla fine della storia, prima dei titoli di coda. Una scena che - pur non facendo propriamente parte del film - in molti potrebbero trovare più interessante di quelle inserite nel montaggio finale. Nel quale i più attenti potranno scovare anche il ristorante della celebre serie tv, ilal 2880 della Broadway.La triplice nomination (a Christopher Place) per la 'Hardest Hit' deglipurtroppo non portò al premio, che andò a Sam Hargrave per una scena di The Avengers.