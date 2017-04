Stasera in TV 1 aprile: Il cartaio, giallo all’italiana di Dario Argento con Stefania Rocca e Silvio Muccino

Incubi spaventosi, un maniaco che si aggira per la città discegliendo le sue vittime, trucidandole e ingaggiando con la polizia un pericoloso gioco d'azzardo per salvarle o al contrario per rendere il corpo di giustizia responsabile della loro brutale uccisione.Questo è Il cartaio thriller firmato dal maestro Dario Argento che nel 2004 instilla tensione nel pubblico coinvolgendolo in un thriller psicologico serrato che però non ebbe il successo sperato al botteghino. Nel film recitano gli attori Stefania Rocca Claudio Santamaria . La pellicola è stata scritta dallo stesso Dario Argento con Franco Ferrini e il personaggio principale è interpretato da una donna, l’attrice Stefania Rocca.