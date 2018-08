Serie TV, le cinque novità da non perdere a settembre

NOTIZIE

Settembre non si colora solo delle stelle e delle strisce dalla bandiera americana con le serie in arrivo dagli States e per le quali c’è sempre grande attesa.



A dare risalto al nono mese del calendario sono anche gli esordi di due serie italiane capaci di destare grande curiosità: Romolo + Giuly, serie FOX che gioca con gli stereotipi romani e l’attualità italiana, e Untraditional 2, che vede il ritorno sul piccolo schermo di Fabio Volo in formato televisivo. Tuttavia le novità non finiscono qui. Anche SKY è pronto a mettere in campo l’artiglieria pesante con la messa in onda di due pezzi forti come la prima stagione della miniserie Sharp Objects – tratta dal romanzo di Gillian Fynn – e la partenza del crime Save Me.





Le cose da sapere tuttavia non finiscono qui. Ecco maggiori dettagli sulle cinque serie TV da non perdere a settembre.

Dal 17 settembre su FOX

Shakespeare per raccontare le differenze, a volte inconciliabili, tra Roma Sud e Roma Nord. Visto il successo dell’idea originale il format è poi passato dal web alla televisione con FOX Italia e Wildside che per primi hanno deciso di investire su una comedy italiana sospesa tra il racconto del locale e quello dell’universale. Adesso l’attesa è finita. Dal 17 settembre la prima stagione di Romolo + Giuly sarà in onda su FOX con 8 episodi che promettono di rileggere la storia di Romeo e Giulietta in una chiave moderna, ironica e irriverente. I creatori della serie sono Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini, quest'ultimo cura anche la regia, già autori dell’apprezzato lungometraggio per il web da cui è tratta la serie in più episodi. La trama vede protagonisti Romolo Montacchi (Alessandro D’Ambrosi) e Giuly Copulati (Beatrice Arnera). Due giovani uniti dal sentimento e dal destino ma divisi dalle due anime della Città Eterna – quella della Roma Nord borghese a cui appartiene Giuly e quella della Roma Sud popolare di Romolo - e dall’odio delle loro rispettive famiglie. A questi ostacoli si aggiunge anche il piano diabolico che vede unite Napoli e Milano e i loro rispettivi boss, interpretati da Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota (nei panni di se stesso), tramare contro Roma per levarle il primato culturale di Capitale. Nel cast ufficiale della comedy ci sono



SHARP OBJECTS

Dal 17 settembre su Sky Atlantic



Gillian Fynn (in Italia tradotto con il titolo Sulla pelle). Com’è proprio dello stile della scrittrice e come abbiamo avuto modo di vedere in passato per Gone Girl, anche questo prodotto narrativo indagherà la complessa psiche femminile portando sullo schermo un personaggio tormentato, ambiguo e intrigante. A dirigere la miniserie c’è Jean-Marc Vallé, già regista della prima stagione di Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Sophia Lillis, Matt Craven e Elizabeth Perkins. La trama vede la protagonista, la giornalista Camille Preaker (Amy Adams) tornare nel proprio paese natale in Missouri con lo scopo di raccontare per il giornale il caso di una ragazza scomparsa. Il mistero della sparizione si legherà ai traumi presenti e passati della donna, alcolizzata e con problemi psichiatrici e alla condizione di tutta una serie di personaggi femminili problematici che ruotano intorno alla giornalista e alla sua psiche tormentata. La miniserie con protagonista Amy Adams è l’adattamento TV dell'omonimo romanzo thriller del 2006 di(in Italia tradotto con il titolo Sulla pelle). Com’è proprio dello stile della scrittrice e come abbiamo avuto modo di vedere in passato per, anche questo prodotto narrativo indagherà la complessa psiche femminile portando sullo schermo un personaggio tormentato, ambiguo e intrigante. A dirigere la miniserie c’è, già regista della prima stagione di Big Little Lies e autore che ha dimostrato con successo di saper raccontare le tante sfumature di storie corali e in rosa. Nel cast, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Sophia Lillis, Matt Craven e Elizabeth Perkins. La trama vede la protagonista, la giornalista Camille Preaker (Amy Adams) tornare nel proprio paese natale incon lo scopo di raccontare per il giornale il caso di una ragazza scomparsa. Il mistero della sparizione si legherà ai traumi presenti e passati della donna, alcolizzata e con problemi psichiatrici e alla condizione di tutta una serie di personaggi femminili problematici che ruotano intorno alla giornalista e alla sua psiche tormentata.

SAVE ME

Dal 28 settembre su Sky Atlantic





Produzione Sky UK per questa serie crime che intreccia il mistero di una sparizione infantile alla difficile analisi del rapporto padre-figlia. Il protagonista di Save Me è Nelson "Nelly" Rowe (Lennie James), un disoccupato squattrinato al quale viene comunicata la scomparsa della figlia tredicenne. L’uomo cercherà disperatamente di ritrovare sua figlia con l’aiuto di alcuni suoi amici un po’ improbabili come lui. Sono Fabio "Melon" Melonzola (Stephen Graham), ed ex galeott e Tam (Jason Flemyng), barista in un night club. 6 sono gli episodi disponibili per fare luce sul mistero.

UNTRADITIONAL 2

Settembre, data da definirsi





Fabio Volo. La seconda serie vedrà il ritorno del suo personaggio alle prese con diverse vicissitudini personali e professionali. Secondo quanto abbiamo potuto spiare su Instagram, nel cast della seconda stagione ritornerà la moglie di Fabio Volo, Johanna Maggy, probabilmente nei panni di se stessa e vedremo anche l’attrice e modella Giulia Alberti (anche lei protagonista di uno scatto dal set). La data della messa in onda è ancora da definirsi, ma secondo quanto previsto dovrebbe andare in onda a settembre. Fabio Volo è di nuovo protagonista della serie che racconta il suo mondo di speaker, scrittore, marito e padre sulla falsariga di quanto vissuto dall’attore nella vita reale. La prima serie andata in onda nel 2016 è stata ideata dallo stesso. La seconda serie vedrà il ritorno del suo personaggio alle prese con diverse vicissitudini personali e professionali. Secondo quanto abbiamo potuto spiare su Instagram, nel cast della seconda stagione ritornerà la moglie di Fabio Volo,, probabilmente nei panni di se stessa e vedremo anche l’attrice e modella Giulia Alberti (anche lei protagonista di uno scatto dal set). La data della messa in onda è ancora da definirsi, ma secondo quanto previsto dovrebbe andare in onda a settembre.

LA VITA PROMESSA

Dal 16 settembre su RAI 1