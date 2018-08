Netflix, film e serie TV da vedere a settembre

NOTIZIE

Netflix propone per il mese di settembre. Una anteprima assoluta, che la piattaforma di streaming offre ai propri abbonati subito dopo l'atteso passaggio alla Mostra di Venezia del film che racconta la storia e la controversa e vergognosa morte di Stefano Cucchi, un esperimento interessante - quello della distribuzione congiunta casalinga e cinematografica - che vede protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca (nei panni della sorella Ilaria). Ma sono molti i titoli che rubano l'attenzione tra quelli che si trovano scorrendo l'elenco di nuove produzioni originali, film e serie tv, e grandi titoli. Evidenziamone alcuni, senza che questo diventi una scusa per trascurare gli altri… che trovate comunque citati in coda all'articolo.





MANIAC

Dal 21 settembre

Due sconosciuti si ritrovano coinvolti in un'incredibile sperimentazione farmaceutica dall'esito fallimentare nella miniserie ambientata in un mondo simile al nostro e con Emma Stone (la Annie Landsberg protagonista) e Jonah Hill (Owen Milgrim) a recitare un soggetto firmato da Cary Fukunaga di True Detective. Due estranei coinvolti in un percorso complicato, anaffettiva una e gravata da difficili rapporti familiari, schizofrenico sui generis e rampollo di una ricca famiglia di New York l'altro...







SULLA MIA PELLE

Dal 12 settembre

Quando Stefano Cucchi muore nelle prime ore del 22 ottobre 2009, è il decesso in carcere numero 148 di quell’anno. Al 31 dicembre, la cifra raggiungerà l’incredibile quota di 176: in due mesi, 30 morti in più. Nei sette giorni che vanno dall’arresto alla morte, Stefano Cucchi viene a contatto con 140 persone fra carabinieri, giudici, agenti di polizia penitenziaria, medici, infermieri. E in pochi, pochissimi, intuiscono il dramma che sta vivendo. E che viviamo nell'emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia fatto da

Alessio Cremonini.



QUINCY

Dal 21 settembre

Per una volta, parliamo di documentari. Al ricco e interessantissimo catalogo già presente, si aggiunge ora il tributo (diretto dalla figlia Rashida Jones assieme a Alan Hicks) al leggendario produttore musicale Quincy Jones, ottantacinquenne arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore e attivista di Chicago che da sempre attraversa - e fa! - la Storia della Musica statunitense, non solo 'black'.







SAUSAGE PARTY - VITA SEGRETA DI UNA SALSICCIA

Dal 22 settembre

Curiosamente inserito nella proposta "per i più piccoli", il film del 2016 diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon vive dello spirito dissacrante e dell'intelligenza scorretta del Frat Pack (quello di Seth Rogen, Steve Carell, Danny McBride, Jay Baruchel, Paul Rudd, Michael Cera, Jason Segel, Jonah Hill, James Franco tra gli altri)



SIERRA BURGESS È UNA SFIGATA

Dal 7 settembre

Il titolo su cui Netflix punta di più, apparentemente, forse per la presenza della



ALTRE SERIE TV ORIGINALI NETFLIX



dal 1 settembre

SISTERS

MONKEY TWINS

LA CATEDRAL DEL MAR



dal 7 settembre

LE RAGAZZE DEL CENTRALINO Stagione 3

MARVEL'S IRON FIST Stagione 2

ATYPICAL Stagione 2

FIRST AND LAST



dal 14 settembre

BOJACK HORSEMAN Stagione 5

CAR MASTERS: RUST TO RICHIES

INGOVERNABILE Stagione 2

THE WORLD'S MOST EXTRAORDINARY HOMES Stagione 2 - Parte A

AMERICAN VANDAL Stagione 2



dal 21 settembre

BATTLEFISH

THE GOOD COP



dal 26 settembre

NORSEMEN Stagione 2



dal 28 settembre

MADE IN MEXICO

JACK WHITEHALL: TRAVELS WITH MY FATHER Stagione 2

SOMEWHERE BETWEEN





I FILM NETFLIX



THE ANGEL (dal 14 settembre)

THE LAND OF STEADY HABITS (dal 14 settembre)

THE MOST ASSASINATED WOMAN IN THE WORLD (dal 7 settembre)

THE RESISTANCE BANKER (dal 11 settembre)

THE 3RD EYE (dal 28 settembre)

NAPPILY EVER AFTER (dal 21 settembre)

HOLD THE DARK (dal 28 settembre)

TWO CATALONIAS (dal 28 settembre)





ORIGINALI NETFLIX PER I PIÙ PICCOLI e ANIME (tutti dal 14 settembre)



IL PRINCIPE DEI DRAGHI

BLEACH

LAST HOPE





I FILM DEL MESE



EVA CONTRO EVA (dal 1 settembre)

LOST IN TRANSLATION (dal 27 settembre)

MULHOLLAND DR. (dal 5 settembre)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY (dal 12 settembre)

IL MIGLIO VERDE (dal 27 settembre)

OCEANIA (dal 29 settembre)

PETS - VITA DA ANIMALI (dal 1 settembre)

ZERO DARK THIRTY (dal 27 settembre)

MINE (dal 28 settembre)

IL PIANISTA (dal 27 settembre)

OUIJA: LE ORIGINI DEL MALE (dal 22 settembre)

JACK REACHER: PUNTO DI NON RITORNO (dal 22 settembre)

CHOCOLAT (dal 5 settembre)

WILL HUNTING: GENIO RIBELLE (dal 22 settembre)