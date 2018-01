Romolo + Giuly, Fox realizza la serie comica sulla guerra mondiale italiana

Fox Networks Group Italy mette in cantiere, serie comedy, prodotta dalla, che andrà in onda in prima TV assolutasu FOX (canale 112 di Sky).Il progetto trae ispirazione da Romolo + Giuly, la serie web di, prodotta da Zerosix Productions, vincitrice nel 2016 del. Romolo + Giuly –– racconta la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, i giovani eredi dei Montacchi e dei Copulati, le due più potenti famiglie della Capitale che, come nella matrice shakespeariana di Romeo e Giulietta, fa riesplodere il conflitto ancestrale tra l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud.Ma se Roma è in lotta, il resto d’Italia non resta a guardare: Milano e Napoli, unite dall’odio per la capitale, si coalizzano nella più insospettabile delle alleanze e avranno finalmente l’opportunità di mettere sotto scacco la Capitale. La prima guerra mondiale italiana è alle porte."Con Romolo+Giuly abbiamo deciso di scommettere su un prodotto che nasce dal basso, da un cortometraggio web che ha avuto una grande diffusione virale, fortemente innovativo e spiazzante - dichiara Alessandro Saba, Vice President Entertainment Channels di Fox Networks Group Italy - Il lavoro di questo gruppo di giovani creativi ci ha convinti a tornare a produrre scripted originale italiano”.