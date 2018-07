Robin Wright rompe il silenzio su Kevin Spacey, “Non lo conoscevo davvero”

NOTIZIE

L'attrice parla per la prima volta del collega di House of Cards in una intervista televisiva

09.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Robin Wright rompe il silenzio sulle accuse a Kevin Spacey , suo partner nella serie Netflix House of Cards che, ora, l'attrice concluderà la protagonista. L'attrice ha parlato alla giornalista Savannah Guthrie in una puntata della trasmissione NBC Today che andrà in onda oggi. Ma la rete ha diffuso ieri un teaser in cui viene riportata una domanda fatta dalla Guthrie a proposito di Spacey e del suo comportamento sul set della serie.

“Il rapporto tra me e Kevin era limitato ai ciak e ai momenti tra questi, quando ci facevamo qualche risata”, ha dichiarato la Wright. Aggiungendo: “Non lo conoscevo davvero. Conoscevo la sua incredibile abilità d'attore”.

Lo scandalo intorno a Kevin Spacey è esploso lo scorso ottobre, quanto l'attore di Star Trek: Discovery Anthony Rapp rivelò di essere stato molestato da lui a una festa quando aveva 14 anni e Spacey 26. Spacey reagì dichiarando di non ricordare i fatti, si scusò e ne approfittò per fare coming out, rivelando di essere gay. Ma questo non fece altro che scatenare reazioni ancora peggiori e, nel frattempo, molti altri uomini impiegati sul set di House of Cards si sono fatti avanti accusando l'attore. Altre accuse arrivano dall'Inghilterra , dove Spacey ha diretto per undici anni l'Old Vic Theatre di Londra.

Robin Wright è stata così promossa a protagonista della sesta e ultima stagione di House of Cards, di cui, prima dello scandalo e del successivo licenziamento di Spacey, erano stati già girati due episodi. Non è ancora chiaro come il personaggio di Frank Underwood verrà tolto di mezzo dopo essere stato il protagonista della serie per ben cinque stagioni.

Fonte: The Hollywood Reporter