Kevin Spacey denunciato da altri tre uomini per molestie in Inghilterra

04.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Scotland Yard sta indagando su tre nuove denunce di molestie sessuali a carico di Kevin Spacey . Due di questi casi sono strettamente legati alle precedenti accuse già sollevate da diversi residenti di Londra a proposito di incidenti avvenuti negli anni in cui Spacey è stato direttore artistico dell'Old Vic Theatre, cioè dal dal 2003 al 2014. Il terzo invece si sarebbe svolto addirittura nel 1996.

Spacey è stato ora accusato da un residente di Lambeth, il quartiere londinese dove è situato l'Old Vic, di averlo molestato nel 2008. La seconda denuncia riguarda un caso che sarebbe avvenuto nel 2013 a Gloucester, 160 chilometri a ovest di Londra. Il terzo caso risale invece al 1996 e si sarebbe svolto a Westminster. Tutti e tre i casi stanno venendo esaminati dal Child Abuse and Sexual Offences Command della polizia metropolitana.

Non si tratta, come detto, dei primi casi sollevati contro Spacey nella capitale britannica. L'attore è già stato denunciato per tre casi avvenuti nel 2005 e nel 2008 a Lambeth e nel 2005 a Westminster. Lo scorso novembre, il consiglio di amministrazione dell'Old Vic Theatre aveva annunciato che venti uomini si erano fatti avanti denunciando le molestie di Spacey, e aveva subito diffuso un comunicato di scuse, spiegando come un “culto della personalità” avesse impedito fino a quel momento che si venisse a sapere della condotta dell'attore.

Fonte: Variety