Rakuten TV annuncia un'estate di grande cinema

Le ultime notizie dal mondoerano state quelle relative all' upgrade gratuito del servizio al formato 4K HDR , promesso per il mese di maggio che si sta chiudendo. Ma dopo quell'importante passo in avanti verso una sempre più alta qualità del pacchetto si torna a parlare diQuella che si definisce come, conferma infatti il proprio impegno a portare la migliore offerta cinematografica a casa e presenta a un'offerta davvero imperdibile. Composta dalcon Jennifer Lawrence, il nuovo, il recente sequel di, e il fenomenale, commedia irriverente con Fabio De Luigi e Miriam Leone.è completato da un poker di assi provenienti direttamente da Hollywood, quattro dei più acclamati titoli della stagione cinematografica: Il filo nascosto di Paul Thomas Andersoncon uno straordinario Daniel Day Lewis in una delle sue più grandi interpretazioni. 6 candidature agli Academy Awards, un Premio Oscar ai Migliori Costumi, 2 candidature ai Golden Globes, 4 candidature a un Premio Bafta. Lady Bird di Greta Gerwiginterpretato dalla talentosa Saoirse Ronan, ha ottenuto 5 candidature ai Premi Oscar, 3 candidature e vinto 2 Golden Globes e 3 candidature ai BAFTA. Una commedia generazionale capace di comunicare al di là di qualsiasi barriera culturale. The Disaster Artist di e con James Francobasato sul libro "The Disaster Artist: My Life Inside The Room". Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes. Quello che non so di lei di Roman Polanskyl’ultimo film del regista, con un cast di prim’ordine: da Emmanuelle Seigner ad Eva Green e Vincet Perez. Tratto dall'omonimo libro di Delphine de Vigan, il film racconta la storia di una scrittrice costretta a fare i conti con un fan ossessivo.