Quiz: qual è la serie perfetta per le tue vacanze?

01.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Scegliere la serie TV perfetta per le vacanze è sempre un compito difficile. Non devono essere troppo lunghe. Non devono essere troppo pesanti. Non devono avere troppe stagioni arretrate da recuperare, o temi troppo cupi per una calda giornata estiva.

Il mese di agosto è, come sempre, quello in cui molti italiani andranno in vacanza, ma anche la prima metà di settembre sarà per molti la scelta ideale per evitare il grosso del traffico, il caos delle spiagge, i prezzi elevati e il caldo eccessivo. Abbiamo deciso, dunque, di creare questo simpatico quiz che vi aiuterà nella scelta della serie, o delle serie, da divorare in questo periodo. Sia per chi non resiste al binge-watching bulimico, sia per chi ama centellinare le puntate e infilarle qua e là nel corso di una giornata piena di attività. O di relax sulla sabbia.