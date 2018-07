Amazon Prime Video, Tom Clancy's Jack Ryan spicca tra le novità di agosto

Sono mesi che se ne parla, e che gli abbonati di Amazon Prime Video possono vederla annunciata tra le serie tv offerte dal servizio, ma finalmente è giunto il momento del Tom Clancy's Jack Ryan interpretato da John Krasinski . Una nuova declinazione di un personaggio divenuto cult sul grande schermo, che possiamo tranquillamente considerare la punta di diamante di una programmazione che, mentre annuncia l' Homecoming di Sam Esmail (Mr. Robot) e con Julia Roberts per il 2 novembre prossimo e la nuova stagione di The Man in the High Castle per il 5 ottobre, ci propone show interessanti e novità assolute. Che vi presentiamo di seguito:(disponibile su Prime Video a partireRielaborazione in chiave moderna del famoso eroe creato da Tom Clancy, Tom Clancy's Jack Ryan narra le vicende di Jack Ryan, un analista emergente della CIA che, per la prima volta, affronta un pericoloso incarico sul campo, scoprire un nuovo modello di comunicazione usato dai terroristi. Le indagini metteranno Jack al centro di un rischioso piano escogitato da un gruppo di sovversivi di nuova generazione che minaccia la distruzione globale. La serie, in 8 episodi della durata di un’ora ciascuno, vede nel cast John Krasinski (A Quiet Place, 13 Hours) nei panni di Jack Ryan, Wendell Pierce (The Wire) nel ruolo di James Greer e Abbie Cornish (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) come Cathy Mueller. Produttori esecutivi della serie sono Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Graham Roland (Fringe, Prison Break), che sono anche creatori e showrunner della serie, Krasinski, il regista nominato agli Oscar Morten Tyldum (The Imitation Game) e Platinum Dunes di Michael Bay.(disponibile su Prime Video, con un episodio a settimana)Dopo The Terror e Dietland, arriverà su Prime Video in Italia anche l'ultimissimo show di AMC, Lodge49, a partire dal 7 Agosto.Lodge 49 è una scanzonata fiaba moderna ambientata a Long Beach in California e racconta di un ex-surfista ottimista in modo disarmante, Dud (Wyatt Russell), nel momento in cui deve affrontare la morte di suo padre e il fallimento dell'azienda di famiglia. Dud si ritrova alla porta di una malmessa confraternita dove un venditore di attrezzatura idraulica di mezza età e guida suprema dell'ordine, Ernie (Brent Jennings), lo accoglie in un mondo fatto di birre economiche, facile cameratismo e la promessa di scoprire misteri alchemici che potrebbero riportare Dud alla sua vita idilliaca di prima.(disponibile su Prime Video a partire dal 17 agosto)All or Nothing: Manchester City è una docuserie Prime Original che racconta il dietro le quinte dello storico club, offendo ai fan contenuti esclusivi sulle storie personali dei calciatori e sul leggendario allenatore Pep Guardiola durante la stagione da record che li ha portati a vincere la Premier League. Questa nuova serie, narrata dal celebre attore britannico Sir Ben Kingsley, porterà gli spettatori in un viaggio unico alla scoperta della stagione 2017-18 del Manchester City: dai campi e dalle palestre di allenamento della City Football Academy, alle interviste con i manager, alle riunioni del consiglio e alla vita settimana per settimana dei giocatori.Tutti gli otto episodi della docuserie Prime Original saranno disponibili a partire da venerdì 17 Agosto.– 7 stagioni dal 1 agosto– la prima stagione dal 1 agosto DC’s Legends of Tomorrow – la prima stagione dal 1 agosto– 10 stagioni dal 1 agosto– dal 1 agosto– 6 stagioni– le prime due stagioni– dal 17 agosto– dal 30 agostoContinuerà poi lo streaming delle serie Prime Exclusive:– la terza stagione con un nuovo episodio ogni lunedì– con l'ultima puntata della prima stagione il 3 agosto