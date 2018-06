Serie TV di luglio, cinque show da vedere non in streaming

NOTIZIE

29.06.2018 - Autore: A.L.



(9 luglio). La miniserie diin partenza a inizio mese ha un protagonista d’eccezione: Benedict Cumberbatch . Il golden boy della recitazione british ha il difficile compito, secondo le prime recensioni lo ha portato a termine egregiamente, di interpretare sullo schermo l’antieroe protagonista del ciclo di narrativa di successo I Melrose dello scrittore Edward St Aubyn. Patrick Melrose è un personaggio fittizio ma ispirato alle vicissitudini personali dell’autore reinterpretato sul piccolo schermo dal protagonista dicon alcune libertà. Melrose è un tossicodipendente, instabile e problematico che nella serie cercherà di affrontare il difficile passo della perdita del padre. Ognuna delle cinque puntate della miniserie corrisponde alla storia principale di ciascuno dei cinque volumi della saga. Nel cast della miniserie ci sono gli attori Jennifer Jason Leigh e Hugo Weaving, Anna Madeley nel ruolo della moglie di Patrick e Allison Williams e Blythe Danner. Dave Nicholls, lo scrittore del bestseller One Day, è creatore e sceneggiatore della miniserie.





(15 luglio). Prima stagione su Fox per la dramedy che racconta la black culture. La serie è scritta dalla Denise di Master of None , in realtà l’attrice e sceneggiatrice Lena Waithe, prima afroamericana a ricevere un premio alla sceneggiatura per la scrittura del genere comedy, e parte dalla storia di un omicidio misterioso a Chicago che coinvolge diversi sconosciuti, sei personaggi, in una vicenda molto intricata. La serie prodotta daè stata già rinnovata per una seconda stagione. Nel cast ci sono Jason Mitchell (Straight Outta Compton), Jacob Latimore (Sleight), Ntare Guma Mbaho Mwine (Queen of Katwe), Alex Hibbert (Moonlight), Yolonda Ross (The Get Down), Armando Riesco (Bull) e Tiffany Boone (The Following).

(Data da annunciare). Prima stagione su Rai 2 per una serie TV che si distingue subito per la presenza di David Boreanaz, attore reso famoso dai ruoli in Buffy e Angel. La serie racconta le vicende di un'unità d'élite deied è stata messa in onda dal network CBS. Boreanaz è il capo del dipartimento speciale che si trova coinvolto in numerose operazioni con il supporto degli altri membri del cast come Max Thieriot, Neil Brown Jr., A.J. Buckley, e Toni Trucks.

(Data da annunciare). Prima stagione su Rai 2 per la comedy con protagonista un volto amatissimo della televisione: l’attore Matt LeBlanc . Il protagonista di Friends proprio in questa serie gioca con la propria immagine di macho. Infatti nella trama dello show della CBS l’attore interpreta Adam, un uomo che è costretto a passare più tempo a casa e assumersi maggiori responsabilità nell'accudire i figli dopo che la moglie, interpretata da Liza Snyder, decide di rilanciare la propria carriera professionale. In America la serie è arrivata ad essere rinnovata per una terza stagione.