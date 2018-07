Maniac, trailer e data di uscita della serie Netflix con Emma Stone e Jonah Hill

Ambientata in un mondo simile al nostro ma non esattamente identico, Maniac racconta la storia di Annie Landsberg (Stone) e Owen Milgrim (Hill), due estranei che partecipano alla sperimentazione umana di un nuovo farmaco che, secondo il suo creatore, dovrebbe risolvere ogni problema della mente.

Annie ha problemi di relazione e rapporti contrastati con sua madre e le sorelle. Owen invece è il quinto figlio di un ricco industriale di New York che per tutta la vita ha lottato contro una dubbia diagnosi di schizofrenia. Le vite di entrambi non sono quello che loro sognavano e quando incontrano sulla loro strada il dottor James K. Mantleray ( Justin Theroux ), il cui farmaco sperimentale promette di riparare qualsiasi problema, dalle malattie mentali alle delusioni amorose, i due, insieme a un gruppo di altre persone, si recano ai laboratori della Neberdine Pharmaceutical and Biotech per un esperimento di tre giorni. La promessa: da quei tre giorni usciranno come nuovi, senza complicazioni o effetti collaterali e senza più alcun problema che li affliggeva. Ma ovviamente le cose non andranno come previsto.