NOTIZIE

Lovecraft Country: una nuova serie horror dal regista di Scappa – Get Out

17.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Dopo il successo di critica e pubblico del suo Scappa – Get Out Jordan Peele ha firmato un contratto di esclusiva con la Universal e ora ha anche trovato un accordo con HBO per la realizzazione di una serie dalle premesse molto interessanti, prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams

Il titolo della serie è Lovecraft Country. È basata sul romanzo omonimo di Matt Ruff (ancora inedito in Italia) e racconterà la storia di Atticus Black, un ragazzo afro-americano di 25 anni che, insieme all'amica d'infanzia Letitia e a suo zio George, parte per un viaggio attraverso il sud degli Stati Uniti anni '50, dominato dal regime di segregazione razziale fatto rispettare dalle leggi Jim Crow, alla ricerca di suo padre, scomparso misteriosamente. Ovviamente i protagonisti si troveranno a dover lottare per la vita in un Paese violento e razzista, sia contro il terrore dei bianchi che contro veri e propri spiriti maligni.

Misha Green (Underground), che farà anche da showrunner.



LEGGETE ANCHE:

Scappa - Get Out: dieci cose da sapere sull'horror dell'anno

La recensione di Scappa - Get Out Se la serie proseguirà dopo la prima stagione, si trasformerà in un'antologica alla True Detective. Ogni stagione dovrebbe raccontare una storia horror diversa, declinando i cliché del genere secondo la prospettiva degli afro-americani. Peele, che ha fatto un'operazione simile con Scappa, produrrà attraverso la sua Monkeypaw Productions. La serie sarà scritta da(Underground), che farà anche da showrunner.

Fonte: The Hollywood Reporter