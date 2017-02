Legion, in prima visione su Fox la serie ispirata agli X-Men

Anticipata dal trailer della scorsa estate e attesa a lungo, per l'eccezionalità dell'arrivo sul piccolo schermo di una parte troppo trascurata del mondo Marvel, finalmente è giunto il momento della serie tv creata per il network FX da Noah Hawley (già autore di Fargo e qui produttore esecutivo e showrunner oltre che sceneggiatore e regista di, il primo degli otto episodi previsti): Legion , inBasata sul, erispetto a quello dei film della X-Men saga , la serie ci offrirà un, attento anche al lato esistenziale della scoperta dei propri poteri da parte di David Haller ( Dan Stevens ), figlio del Professor Charles Xavier e mutante dai poteri incontrollabili. Sarà la- che vive quella nella quale verremo 'intrappolati' insieme a lui, godendo degli effetti speciali impiegati per ricreare tanto i suoi poteri telecinetici quanto atmosfere allucinate e disturbanti.Hawley ha spiegato a Entertainment Weekly che il suo protagonista si discosta dal genere dei supereroi dove i protagonisti sono spesso tormentati e cacciatori di demoni che non potranno mai essere felici perché devono salvare il mondo erendendo la serie più intima e personale, con un mix di drama e humour. Qui il protagonista non agisce motivato dal voler uccidere il cattivo di turno ma da una, così chiamata in omaggio ai, ispiratori del(le scenografie rimandano a film come Arancia meccanica e Quadrophenia). La ragazza sfugge il contatto fisico perché condannata a scambiare il proprio corpo con chiunque la tocchi: sarà lei la forza motrice che spinge David verso una nuova direzione. Syd lo conduce dalla dottoressa Melanie Bird (Jean Smart, Fargo), una terapista che usa metodi non convenzionali e lo aiuterà a capire che la sua follia è in realtà la manifestazione di un superpotere. Per Hawley la serie saràun’evoluzione che la porta in una direzione completamente diversa da quella che si immaginava.Importante ricordare che si tratta della prima serie televisiva prodotta da Marvel Television a non far parte del Marvel Cinematic Universe. Come anche che il protagonista sarà Dan Stevens , attore sulla cresta dell'onda dopo aver vestito i panni del marito di Lady Mary, Matthew Crawley, in Downton Abbey e di Bestia nel live action de La Bella e la Bestia con Emma Watson (nelle sale a marzo). Nel cast anche(Fargo),(Fargo) e(Parks and Recreations). Oltre alla firma di Noah Hawley la serie porta quella di Bryan Singer (Dr. House, X-Men 2, I soliti sospetti).