NOTIZIE

Game of Thrones: la nuova stagione a luglio, ecco il video promo

10.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



il 16 luglio 2017. Esatto, dovremo aspettare altri quattro mesi prima di vedere il primo di sette nuovi episodi della serie. L'annuncio, a un solo giorno dall'arrivo del



“C'è una sola guerra che conta: la Grande Guerra. Ed è qui”. La voce di Jon Snow preannuncia l'evento portante della settima stagione di Game of Thrones , che finalmente ha una data di messa in onda:. Esatto, dovremo aspettareprima di vedere il primo di sette nuovi episodi della serie. L'annuncio, a un solo giorno dall'arrivo del nuovo poster della stagione, arriva con un nuovo promo, che potete vedere di seguito.

Sapevamo che la settima stagione de Il trono di spade sarebbe arrivata in estate, ma speravamo che si sarebbe trattato al massimo di giugno. Invece, il ritardo nelle riprese, necessario per girare in climi invernali, ha spinto il debutto avanti di tre mesi rispetto al solito (metà aprile).

L'annuncio è stato fatto durante un evento live su Facebook che ha visto collegate circa 160mila persone, costrette a guardare un blocco di ghiaccio sciogliersi a contatto con delle fiamme (citando il titolo originale della saga letteraria di George R.R. Martin, “Le cronache del ghiaccio e del fuoco”), che aumentavano “su richiesta” degli spettatori (digitando la parola “fire” con la tastiera).