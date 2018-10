I Medici - Lorenzo il Magnifico, ecco la clip esclusiva dalla seconda stagione 

Siamo nel 1469, nel cuore del Rinascimento, vent'anni dopo le vicende viste nella prima stagione di, serie televisiva anglo-italiana creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer e diretta da Sergio Mimica-Gezzan, incentrata sull'ascesa della celebre famiglia fiorentina. Ascesa che continua anche nella seconda annata, attesaincentrati sul personaggio che dà il nome alla nuova produzione - I Medici. Lorenzo il Magnifico - della quale possiamo qui ammiraremolto interessante…Vediamo il Lorenzo De' Medici di Daniel Sharman al cospetto dei Priori, affrontato da Jacopo Pazzi (interpretato da un incredibile Sean Bean ) e intenzionato a mette in piazza intrighi e inimicizie per superare accuse e rivalità per il bene di Firenze e del suo futuro. Mentre si alternano scene in esterni che ci mostrano l'armata del duca di Milano Galeazzo Sforza e ci danno: una trentina tra Toscana, Lazio e Lombardia… come Volterra, la Cattedrale e Palazzo Contucci a Montepulciano, il Duomo e Palazzo Piccolomini a Pienza, Ponte Milvio e Palazzo della Cancelleria nella stessa Roma, Villa D'Este e Villa Adriana a Tivoli, il Castello Odescalchi a Bracciano e Villa Parisi a Frascati, oltre ai due centri dichiarati patrimonio dell'UNESCO di Sabbioneta e Mantova.ha dichiarato il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta a Prima Comunicazione. -Una grandeche sarà trasmessa da Rai in 4K Ultra HD grazie alla collaborazione con Lux Vide (due dei produttori insieme a Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz) e che sarà. Ennesima conferma della leadership tecnologica della Rai, che in questo caso vedrà le straordinarie immagini rese possibili dal più avanzato standard video arricchite dalla presenza di un cast importante, nel quale spiccano - oltre ai già citati -nel ruolo di Luca Soderini,in quello di Contessina De Medici e Raoul Bova nei panni di Papa Sisto IVQuesta ladella nuova stagione della serie: