NOTIZIE

Fear the Walking Dead: primo poster per la terza stagione

19.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Fear the Walking Dead, lo spin-off di



Il 4 giugno partirà su AMC la terza stagione di, lo spin-off di The Walking Dead , e ora la rete ha diffuso il primo poster promozionale della nuova stagione. Eccolo.

Frank Dillane nel ruolo di Nick Clark, figlio di Madison Clark (Danay Garcia). Il gruppo è però stato decimato da misteriosi miliziani americani, e ora Nick non si sente più immortale come prima. La frase di lancio “Temi quello che diventerai” è un riferimento all'impatto che l'apocalisse ha avuto sulle menti dei sopravvissuti, capaci ora di azioni brutali e selvagge che non avrebbero mai compiuto nel “vecchio” mondo. Vi è ritratto, ovviamente,nel ruolo di Nick Clark, figlio di Madison Clark ( Kim Dickens ) che, nel finale della seconda stagione, aveva preso il comando dei sopravvissuti di La Colonia conducendoli al di là del confine col Messico insieme a Luciana (). Il gruppo è però stato decimato da misteriosi miliziani americani, e ora Nick non si sente più immortale come prima. La frase di lancio “Temi quello che diventerai” è un riferimento all'impatto che l'apocalisse ha avuto sulle menti dei sopravvissuti, capaci ora di azioni brutali e selvagge che non avrebbero mai compiuto nel “vecchio” mondo.

Alycia Debnam-Carey) tenteranno di ricostruire una parvenza di ordine nei territori un tempo al confine tra USA e Messico. Strand (Colman Domingo) ha invece in mente di prendere il controllo della nuova moneta di scambio del mondo post-apocalittico, mentre Ofelia (Mercedes Mason) sarà costretta a imparare le vie della violenza paterne se vorrà sopravvivere alla prigionia. Nella terza stagione continueremo a seguire le disavventure di Nick, mentre poco distante Madison, Travis ( Cliff Curtis ) e Alicia () tenteranno di ricostruire una parvenza di ordine nei territori un tempo al confine tra USA e Messico. Strand () ha invece in mente di prendere il controllo della nuova moneta di scambio del mondo post-apocalittico, mentre Ofelia () sarà costretta a imparare le vie della violenza paterne se vorrà sopravvivere alla prigionia.

Tra le new entry troviamo Dayton Callie (Sons of Anarchy), Daniel Sharman (Teen Wolf) e Sam Underwood (The Following) nei panni dei membri della famiglia Otto, fondatori di un'organizzazione survivalista che ha predetto la caduta della democrazia ma non l'apocalisse zombie.

GUARDATE ANCHE:

Fonte: ComingSoon.net