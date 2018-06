House of Cards, Robin Wright nelle prime immagini della sesta stagione

Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali della sesta e ultima stagione di House of Cards , e in entrambe appare il presidente degli Stati Uniti Claire Underwood, interpretato da Robin Wright . Le potete vedere qui di seguito.

La sesta stagione di House of Cards sarà composta da otto episodi, cinque in meno rispetto alle precedenti, e concluderà le vicende senza però tirare in ballo (o almeno solo marginalmente) il Frank Underwood di Kevin Spacey . L'attore è stato licenziato dopo la valanga di accuse di molestie sessuali che lo hanno travolto nei mesi scorsi.

Nella sesta stagione vedremo alcuni volti nuovi, come Diane Lane, Greg Kinnear e Cody Fern. Questi si uniscono al cast che già include Michael Kelly, Neve Campbell, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver.

La lavorazione della sesta stagione era normalmente iniziata prima dello scandalo che ha colpito Spacey. Le riprese sono dunque state sospese per diverse settimane , durante le quali Netflix e la casa di produzione Media Rights Capital hanno deciso sul da farsi, optando poi per l'esclusione di Spacey . Sarà durissima vedere la conclusione di House of Cards senza Frank: al di là delle azioni riprovevoli dell'attore, era la sua presenza scenica ad aver conquistato il pubblico. E sapere che, forse, non lo vedremo mai in manette, incastrato dalle indagini di Tom Hammerschmidt, è una realtà dura da accettare.