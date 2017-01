Game of Thrones: HBO “sta esplorando” la possibilità di un prequel

Il presidente della programmazione di HBOha incontrato i giornalisti al press tour della Television Critics Association e ha parlato del futuro di Game of Thrones , del suo possibile spin-off e del numero di episodi dell'ottava e ultima stagione.Per quanto riguarda lo spin-off, Bloys ha rivelato che si tratterà molto probabilmente di un prequel e che, per quanto non siano ancora state scritte sceneggiature, la rete è in fase di “esplorazione”. “Un prequel avrebbe forse meno pressione”, ha commentato parlando con Entertainment Weekly, aggiungendo che il mondo ideato da“dà la possibilità di dire a uno sceneggiatore 'Se pensi di volerlo fare, allora vai avanti e sviluppalo e poi torna da noi. Ma non sentirti sotto pressione se torni a mani vuote'”. “– ha dichiarato Bloys al press tour – Non abbiamo sceneggiature, non siamo nemmeno vicini a dire 'Ok, facciamolo'. Ma è una proprietà molto grande e saremmo dei pazzi a non esplorarla”.Una fonte di materiale per un eventuale prequel esiste già: si tratta delle novelle scritte da Martin e pubblicate nella raccolta "Il cavaliere dei Sette Regni" (ed. Mondadori), incentrate sul cavaliere errante Dunk e sul suo scudiero Egg, in realtà il futuro re Aegon V Targaryen, e ambientate circa novant'anni prima delle "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" da cui è tratto Il trono di spade.A proposito, infine, della, Bloys ha mantenuto la bocca cucita limitandosi a dire “Ne stiamo discutendo”. La settima sarà composta da sette episodi e, stando ai creatori, le ore totali rimaste alla serie sono quindici. Resta da vedere se queste saranno divise in altrettanti episodi (e dunque se l'ottava stagione sarà composta da otto puntate), o se verso la fine vedremo episodi più lunghi, magari con un finale di due ore.Fonti: EW, Variety, Deadline