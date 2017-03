Game of Thrones: il poster della stagione 7 preannuncia Fuoco contro Ghiaccio

NOTIZIE

Ancora non è stata rivelata la data di debutto della nuova stagione, prevista in estate, ma HBO ci fa venire l'acquolina con un nuovo teaser poster

Ancora non sappiamo la data di debutto della settima stagione di Game of Thrones , prevista in estate , ma ora HBO ha svelato un nuovo teaser poster ufficiale. Che sottintende una cosa di cui eravamo già tutti consapevoli: la battaglia tra ghiaccio e fuoco è alle porte!

Il poster è stato presentato a Austin, Texas, in occasione del festival South by Southwest, e in breve sintetizza cosa accadrà quando le armate di Daenerys, finalmente in dirittura d'arrivo a sud di Westeros, incontreranno quelle del Re della Notte, il signore dell'esercito di non-morti che si prepara a invadere il continente da nord. In mezzo ci sono gli Stark, da poco tornati a Grande Inverno, e il loro nuovo re Jon Snow, nonché i Lannister di Approdo del Re, dove Cersei si è incoronata regina da sé.

Maisie Williams, interprete di Arya Stark – Se fossi in voi, inizierei a prepararmi... Ma chi prendo in giro? Niente potrà prepararvi per questo”. Aspettiamoci di veder morire diversi personaggi storici entro la fine dei prossimi sette episodi (la stagione sarà più corta del solito). Aspettiamoci anche di saperne di più a breve, perché Sophie Turner, interprete di Sansa Stark, ha detto che presto ci verrà svelato qualcos'altro sulla stagione... forse il tanto atteso trailer. “Ho appena finito di leggere la stagione 7 , le cose si fanno serie – ha twittato qualche mese fa, interprete di Arya Stark – Se fossi in voi, inizierei a prepararmi... Ma chi prendo in giro? Niente potrà prepararvi per questo”. Aspettiamoci di veder morire diversi personaggi storici entro la fine dei prossimi sette episodi (la stagione sarà più corta del solito). Aspettiamoci anche di saperne di più a breve, perché, interprete di Sansa Stark, ha detto che presto ci verrà svelato qualcos'altro sulla stagione... forse il tanto atteso trailer.

D'altro canto, i segnali che la battaglia sta per arrivare al suo culmine non si sono fatti attendere neanche nella vita reale: la Finestra Azzurra, il famoso arco roccioso naturale dell'isola di Gozo, a Malta, reso celebre da svariati film e visto nella prima stagione di Game of Thrones, è crollato in seguito a una forte tempesta. Il cerchio sta davvero per chiudersi...

