Game of Thrones: nuove immagini della stagione 7 dal dietro le quinte sui costumi

In tempi di magra, anche un dietro le quinte sui costumi di Game of Thrones può rappresentare il Sacro Graal per i fan in attesa della nuova stagione. “A Story in Cloth”, featurette dedicata all'instancabile costumista, non ha solo il pregio di far luce su un'arte data spesso per scontata all'interno di una produzione lussuosa come quella de Il trono di spade, ma permette anche di sbirciare dal buco della serratura la settima stagione, tra immagini di Daenerys sul suo nuovo trono di Roccia del Drago, Cersei nella stanza della mappa vista anche nel trailer della nuova stagione, Arya Stark a cavallo, Samwell Tarly nella biblioteca di Vecchia Città e molto altro ancora.