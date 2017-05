Game of Thrones: il trailer della settima stagione è finalmente arrivato

NOTIZIE

“La grande guerra è qui”, annuncia Jon Snow nel primo vero trailer della settima stagione di Game of Thrones , diffuso da HBO. Si tratta di un filmato ricco di spunti di discussione per i fan, che non faranno altro che dissezionarlo nei due mesi che mancano all'arrivo dei nuovi episodi.

Cersei Lannister (Lena Headey) sembra determinata a schiacciare tutti i suoi rivali, che ormai la cingono da nord, sud, est e ovest. Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) la osserva con lo sguardo di chi sa, finalmente, di avere a che fare con una sovrana folle. Il loro fratello minore Tyrion (Peter Dinklage) è invece approdato a Westeros con la sua nuova regia Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), che sceglie come base Roccia del Drago, la fortezza un tempo appartenuta alla sua famiglia.

Nel frattempo, a Grande Inverno, Petyr Baelish (Aidan Gillen) continua con i sotterfugi e progetta di aizzare Sansa Stark (Sophie Turner) con il fratellastro/cugino Jon Snow (Kit Harington). Nel video intravvediamo anche un confronto diretto in cui Jon afferra Baelish per la gola. Arya Stark (Maisie Williams) appare invece sulla strada per Westeros e, in una breve inquadratura in cui sembra sbirciare sotto un letto, pare già arrivata a casa. E che ne è di Melisandre (Carice van Houten)? Sembra proprio che la sua destinazione sia Roccia del Drago, dove potrebbe diventare una nuova alleata di Daenerys.