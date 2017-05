Game of Thrones: le nuove foto mostrano gli Stark riuniti

Dovremo aspettare fino al 16 luglio per scoprire se queste foto si avvereranno, ma intanto è bello sognare: Entertainment Weekly ha svelato una serie di copertine alternative del prossimo numero, dedicate agli Stark di Game of Thrones , nonché alcune immagini che ritraggono i figli (e il nipote!) di Eddard Stark finalmente riuniti.

Le premesse per un'effettiva reunion ci sono tutte, perché Jon Snow () e Sansa Stark () si sono già ritrovati nella sesta stagione, Arya () si sta facendo strada verso nord dopo aver vendicato il fratello Robb e Bran () invece sta per oltrepassare la barriera diretto a sud. La speranza dei fan è, ovviamente, che la famiglia si ritroverà entro la fine della settima stagione, anche perché si profilo una grande guerra in cui l'aiuto di tutti sarà indispensabile.