Game of Thrones: durate record per gli episodi della stagione 7

09.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



la stagione 7 conterrà i due episodi più lunghi in assoluto di tutta la serie. Saranno sette gli episodi che comporranno la settima stagione di Game of Thrones , ma questo non significa che non avremo qualche soddisfazione in più. Il sito di fan Watchers on the Wall ha scovato le durate ufficiali degli episodi della nuova stagione, comunicate da HBO, e ha scoperto che

Il sesto e settimo episodio, ovvero gli ultimi due, dureranno rispettivamente 71 e 81 minuti. Batteranno dunque il record del finale della sesta stagione, “The Winds of Winter”, finora il più lungo della serie con i suoi 68 minuti. Il lato negativo? L'episodio 7x04 durerà invece “solo” 50 minuti, cinque in meno della media della serie. Ma non si può avere tutto dalla vita.

La settima stagione de Il trono di spade debutterà su HBO il 16 luglio, e su Sky Atlantic arriverà in contemporanea nella notte tra il 16 e il 17 luglio. Avrà tre episodi in meno del solito e arriverà in ritardo perché la produzione necessitava di climi invernali per girare. L'ottava stagione, quella finale, conterà invece solo sei episodi. Ma a questo punto scommettiamo che il record di durata verrà battuto ancora una volta nel gran finale della serie.