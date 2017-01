Serie TV: le dieci novità più attese del 2017

Il 2017 nasconde più di un succulento asso nella manica per gli appassionati di serie televisive. Non stiamo parlando solo delle nuove serie che partiranno a breve, dopo il break festivo, ma anche di ciò che arriverà più avanti nel corso dell'anno, a data da destinarsi. Diamo dunque uno sguardo a dieci titoli che potrebbero costringervi a seri casi di binge-watching nel corso dell'anno nuovo.Alcuni di questi sono già pronti ai cancelli di partenza. Il 10 gennaio arriverà, miniserie prodotta da Ridley Scott e creata da Tom Hardy insieme a suo padree al regista di Locke,. La storia, ambientata nel 1814, è quella di James Keziah Delaney, un uomo che torna a Londra dopo aver trascorso dieci anni in Africa e scopre che suo padre gli ha lasciato una misteriosa eredità. L’avventuriero si ritroverà a condurre una battaglia personale contro la Compagnia delle Indie Occidentali, per affermarsi come imprenditore e vendicare la morte del padre. La mini sarà costituita da otto episodi. Come otto saranno anche gli episodi della prima stagione di, la serie Netflix che adatta i romanzi del ciclo “Una serie di sfortunati eventi” di, alias(qui anche produttore esecutivo e sceneggiatore). Neil Patrick Harris eredita il ruolo del Conte Olaf da Jim Carrey, protagonista dell' adattamento cinematografico uscito nel 2004.Si prosegue il 5 febbraio cone l'8 con. La prima serie è l'atteso spin-off di 24 interpretato da Corey Hawkins (The Walking Dead) nei panni di, eroe di guerra che torna in America e chiede l'aiuto di una esperta dell'antiterrorismo, Rebecca Ingram (), per fermare un attacco alla nazione. Nel cast vedremo anche, che torna nei panni dell'agente antiterrorismo diventato villain Tony Almeida, volto famigliare ai fan di 24.Legion è invece la prima incursione televisiva dell'universo degli X-Men Marvel, i cui personaggi sono in mano alla 20th Century Fox (e dunque slegati dal Marvel Universe televisivo/cinematografico). Creata da(Fargo), la serie ha come protagonista Dan Stevens nei panni di, potentissimo mutante figlio del leader degli X-Men Charles Xavier e malato di schizofrenia. Sempre a febbraio, il 19, partirà su HBO la miniserie in sette puntate, diretta dal regista di Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée e scritta dal creatore di Ally McBeal,, a partire dal romanzo “Piccole grandi bugie” di Liane Moriarty. È la storia di tre donne ( Nicole Kidman Shailene Woodley ) che vivono in una cittadina sull'oceano e fanno amicizia perché i loro figli frequentano la stessa scuola. Insieme riusciranno a superare le difficoltà e scoprire le “piccole grandi bugie” che tengono in scacco le loro vite.Il 17 marzo Netflix distribuirà in contemporanea tutti i 13 episodi di, la quarta serie della saga Marvel. Gli eroi – ovvero Daredevil Luke Cage e, appunto, Iron Fist – si riuniranno poi nella serie crossover omonima in arrivo a fine anno, in data ancora da stabilirsi. Iron Fist racconta invece di Danny Rand ( Finn Jones di Game of Thrones), rampollo di una ricca famiglia newyorkese che torna a casa dopo un periodo passato in estremo oriente, nella leggendaria città di K'un L'un, dove ha appreso i segreti delle arti marziali e del “Pugno d'Acciaio”. Nella Grande Mela intraprende un'attività da supereroe per vendicare la morte dei suoi genitori, causata da Harold Meachum (), ex partner d'affari di suo padre Wendell Rand. A marzo dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) tornare anche Prison Break con la serie evento, che si svolge sette anni dopo il finale originale e riporta in scena il creatore, i due protagonisti Lincoln Burrows () e Michael Scofield (), oltre a una serie di facce note: Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar e Paul Adelstein.La data è da prendere con le pinze, visto che deriva da un calendario fotografato di nascosto e postato su Reddit, ma il 30 aprile dovrebbe arrivare finalmente il revival di Twin Peaks creato da David Lynch . Ben 18 episodi, tutti diretti da Lynch, per quella che è a tutti gli effetti la terza stagione della serie, chiusa anzitempo nel 1991. Meglio tardi che mai.Ancora non sappiamo quando arriverà, serie creata da(Hannibal, Star Trek: Discovery) a partire dal romanzo omonimo di, e trasmessa da Starz. La storia è quella di Shadow Moon (), un uomo scarcerato dopo tre anni che riceve un'offerta di lavoro dal misterioso Wednesday ( Ian McShane ), in realtà il dio Odino. Wednesday intende viaggiare attraverso l'America per risvegliare gli dei delle antiche mitologie che, non più adorati, hanno perso i loro poteri e vivono ordinarie vite negli Stati Uniti.