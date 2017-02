Serie TV di marzo: ecco tutte le novità

E di nuovo, dopo avervi presentato le offerte più interessanti le nuove serie del catalogo Netflix , siamo a raccontare le, perché possiate avere un'idea completa del panorama e dei. Mese nel quale, negli States, andranno in onda il finale di stagione della terza annata di Le Regole Del Delitto Perfetto (giovedì 2 marzo) e della ottava di The Vampire Diaries (10 marzo) - della quale si attende anche l'- e la 'Midseason Premiere' di Once Upon a Time (la sesta stagione riparte il 5 marzo).Si parte il 2 marzo su Fox con la serie attualmente in corso negli Stati Uniti (è partita il 5 febbraio scorso) sulla particolare 'Guerra al Terrore' dell'Eric Carter interpretato da Straight Outta Compton ) - costretto a entrare nel Programma Protezione Testimoni - e lavista in Homeland.Il giorno successivo, su LaEffe, la vita della Regina Vittoria. Ennesimo sguardo sulla Casa Reale britannica - stavolta sul 'pre-Elizabeth' - con protagonista(già Clara Oswald in Doctor Who).Dal 10 marzo, su Joi potremo seguire il road trip di Nate, Robin e figli… Una esperienza quasi 'biografica' a sentire il creatore e protagonista Jason Jones.Sono tre madri, invece, le protagoniste dell'adattamento del Big Little Lies di Liane Moriarty che dal 15 marzo vedremo su Sky Atlantic: sette episodi diretti da Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Wild, Demolition) e dal cast stellare (, Alexander Skarsgård, Laura Dern).Occasione più unica che rara di vedere Sharon Stone nei panni di Natalie Maccabee, l'unica a conoscere l'identità segreta del protagonista. La serie infatti non è stata rinnovata, e i 10 episodi che dal 15 marzo vedremo su Infinity resteranno gli ultimi.Il mese si chiude su Fox Crime, dal 23 marzo, con lo Spinoff della The Blacklist giunta alla quarta stagione e interpretata da James Spader. Qui c'è Famke Janssen a vestire i panni di Susan "Scottie" Hargrave, donna a capo di una élite di mercenari 'problem solver' non ufficiali…Chiusura in bellezza su Fox, con il poliziesco previsto per martedì 28 che racconta - a partire da una storia vera - la ricerca di giustizia del miliardario Gideon Reeves e il suo scontrarsi con la corruzione dilagante nel 13° distretto della polizia di Chicago fino alla decisione di investire di tasca propria per ristrutturarlo come agenzia privata.Discorso a parte per il poker calato da, che dal 24 marzo presenta Crisis in Six Scenes - della quale abbiamo ampiamente parlato - che finalmente arriva a disposizione del pubblico italiano. Prima di questa, il 17 marzo, la distribuzione contemporanea dioffrirà un originale sguardo sui rapporti familiari (visti attraverso il personaggio della scrittrice comica Tig Notaro, la cui vita ha ispirato il soggetto) e una kafkiana ricerca di provare la propria innocenza da parte del Lukas Franke vittima di un attacco cybernetico su social e web.conclude l'excursus - e il mese, visto che la vedremo dal 31 marzo - mettendo in scena le vicissitudini di un gruppo di giovani donne, lavoratrici in un periodo non semplice (il 1969) per quel che riguarda i diritti sociali e civili, e lo loro conquista…