Big Little Lies 2: Meryl Streep contro Nicole Kidman nella seconda stagione

Big Little Lies è basato sul romanzo Piccole grandi bugie scritto daed edito in Italia da Mondadori. Lo show sarà ancora ideato dache ha già scritto tutti i nuovi episodi. Attualmente la Kidman e la Witherspoon sono le sole protagoniste della prima stagione a essere state confermate anche per la seconda. Si attende il rinnovo contrattuale del resto del cast. E' stato anche rivelato che(presumibilmente in flashback o sequenze allucinatorie).

HBO ha anche rivelato che la seconda stagione esplorerà "il male delle bugie, la durata delle amicizie, la fragilità del matrimonio e la durezza feroce dell'essere genitori. I rapporti si logoreranno. La lealtà verrà minata... e assisteremo a possibili ferite emotive... e fisiche".



La Streep ha già lavorato in TV: la ricordiamo sempre all'interno di una produzione HBO in Angels in America , dove recitava al fianco di Al Pacino. L'attrice dovrebbe anche apparire in, la nuova serie di J.J. Abrams: un progetto in cantiere dal 2016 che potrebbe essere realizzato da Amazon . Certamente la vedremo affiancata da Tom Hanks in The Post in arrivo nei cinema dall'1 febbraio con 01 Distribution. Poi sarà la volta del sequel di Mamma mia! (al cinema dal 6 settembre, QUI il trailer). Entro la fine del 2018 la vedremo, infine, in Mary Poppins Returns , uno dei sequel più attesi dell'anno.