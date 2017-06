American Crime Story: la serie su Versace promossa a stagione 2

avrebbe dovuto essere la terza stagione, ma FX ha ora deciso di rimandare la lavorazione di Katrina: American Crime Story , incentrata invece sulle conseguenze dell'uragano che devastò New Orleans e prevista inizialmente come seconda stagione. Katrina entrerà ora in lavorazione a inizio 2018, e nello stesso periodo dovrebbe debuttare su FX The Assassination of Gianni Versace.