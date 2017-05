American Crime Story: la prima immagine di Penelope Cruz nei panni di Donatella Versace 

NOTIZIE

24.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Donatella Versace nella miniserie che racconta dell'assassinio dello stilista Gianni Versace.



La prima foto ufficiale dell'attrice premio Oscar nei panni della nota imprenditrice di moda per la miniserie appartenente all'universo di American Crime Story, dal titolo The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, è stata pubblicata da EW.



Penelope Cruz è seduta su una sedia vestita di un vestito fucsia con la capigliatura bionda, e contornata da due uomini mezzinudi sullo sfondo di uno degli interni di Villa Casa Casuarina a Miami Beach, dove Gianni fu assassinato nel 1997 e dove sono stati girati molti ciak della miniserie.







Nella miniserie prodotta dal canale FX anche gli attori Darren Criss che sarà Ricky Martin nel ruolo del compagno di sempre di Gianni, Antonio D’Amico. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story è il terzo volume della serie creata da Penelope Cruz nei panni dinella miniserie che racconta dell'assassinio dello stilista Gianni Versace.La prima foto ufficiale dell'attrice premio Oscar nei panni della nota imprenditrice di moda per la miniserie appartenente all'universo di American Crime Story, dal titolo: American Crime Story, è stata pubblicata da EW.è seduta su una sedia vestita di un vestito fucsia con la capigliatura bionda, e contornata da due uomini mezzinudi sullo sfondo di uno degli interni dia Miami Beach, dove Gianni fu assassinato nel 1997 e dove sono stati girati molti ciak della miniserie.Nella miniserie prodotta dal canale FX anche gli attori Darren Criss che sarà Andrew Cunanan , Edgar Ramirez nei panni di Gianni Versace, enel ruolo del compagno di sempre di Gianni, Antonio D’Amico. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story è il terzo volume della serie creata da Ryan Murphy , Nina Jacobson e Brad Simpson che affronta i casi giudiziari e i misteri più controversi della storia americana e mondiale.

La produzione della miniserie è cominciata questo aprile e sarà trasmessa nel 2018. Ryan Murphy, Nina Jacobson e Brad Simpson sono produttori esecutivi insieme a Fox 21 Television Studios e FX Productions.

Il team di American Crime Story sta anche lavorando in preproduzione a Katrina: American Crime Story, miniserie che racconta la forza devastante dell'uragano Katrina. The Assassination of Gianni Versace arriva dopo il precedente The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, e in parallelo alla produzione del prodotto su Katrina.