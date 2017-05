Katrina: American Crime Story, Dennis Quaid sarà George Bush Jr.

Dopo aver interpretato Bill Clinton ne I due presidenti Dennis Quaid sarà ancora una volta presidente degli Stati Uniti nella prossima stagione di, incentrata sulle conseguenze dell'uragano. Stavolta, però, interpreterà, aspramente criticato per la sua gestione dell'emergenza dopo la catastrofe naturale del 2005, che devastò New Orleans.

Creata da(American Horror Story), American Crime Story è una serie antologica che, a ogni nuova stagione, affronterà un diverso episodio storico inerente la giustizia americana. La prima stagione è stata incentrata sul processo per omicidio di O.J. Simpson, la seconda sarà quella su Katrina e la terza, già in produzione contemporaneamente alla seconda, parlerà invece dell'omicidio di Gianni Versace a Miami sarà Gianni Versace,Donatella Versace esarà Andrew Cunanan, il serial killer che uccise lo stilista. Le riprese si stanno svolgendo a Miami e come location verrà anche utilizzata la vera villa di Gianni Versace.