X-Men: Sophie Turner annuncia le riprese del nuovo film entro l'anno

Anche se Bryan Singer molto probabilmente non tornerà alla regia, la Fox si sta muovendo verso la realizzazione di un nuovo film degli X-Men, che farà da sequel di Apocalisse e dovrebbe riportare in scena il cast della saga (concentrandosi in particolare sulle nuove reclute, viene da pensare). Girano voci che il nuovo capitolo si intitolerà, e che tenterà nuovamente di adattare una delle storie più famose dei fumetti Marvel, quella di. Ovvero la pazzia di Jean Grey causata da un'entità aliena che si impossessa di lei e ne espande i poteri telecinetici oltre i limiti, spingendola a diventare malvagia. La stessa storia è stata molto liberamente adattata in X-Men: Conflitto finale , il film che vide la dipartita di Singer dalla saga e che i fan detestano.Non è dato sapere, per ora, se queste voci siano vere, ma almeno una conferma ora arriva: Sophie Turner , nuova interprete di Jean Grey, ha rivelato al sito HeyUGuys che le riprese del film partiranno a breve: “Stiamo per girare il prossimo X-Men, abbiamo appena terminato le riprese della stagione 7 die devo fare un paio di film prima di iniziare X-Men. E poi girerò la stagione 8”.Un'agenda molto fitta, in cui però trova spazio questo fantomatico nuovo film sui mutanti. Se davvero sarà incentrato su Fenice Nera, allora aspettiamoci un ruolo più corposo per Sansa Stark, che ha sostituito Famke Janssen nello scorso X-Men: Apocalisse. Il produttoreha già confermato che il prossimo capitolo della saga salterà ancora una volta avanti di dieci anni, negli anni '90, epoca d'oro per i fumetti degli X-Men grazie all'opera della superstar dei comics americani, che ridisegnò molti dei costumi e trasformò la testata in un best-seller internazionale.Ancora non sono stati annunciati gli autori di X-Men: Supernova, se così si chiamerà. É abbastanza certo che. Parlando tempo fa al Los Angeles Times all'epoca di Apocalisse, il regista aveva dichiarato: “Per quanto non veda l'ora di lavorare a qualcosa di completamente diverso, ho passato così tanti anni in questo universo e amo talmente il cast e i personaggi che non mi vedo in grado di abbandonarli per sempre. Penso che in futuro potrei tornare, forse come consulente, produttore o persino regista. Adesso però, finito questo, vorrei fare qualcosa di diverso”. Quel qualcosa sarà, forse, l'atteso adattamento di 20.000 leghe sotto i mari, anche se Singer in agenda ha già Bohemian Rhapsody , biopic su Freddie Mercury e i Queen, oltre che il pilot della nuova serie sugli X-Men che vedremo prossimamente su Fox.