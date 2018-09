Venezia 75, annunciati i premi collaterali

NOTIZIE

In attesa di conoscere i vincitori della 75a Mostra di Venezia, ecco i premi collaterali già annunciati. Inclusi i vincitori della Settimana della Critica.

Premio FIPRESCI (International Federation of Film Critics)

SUNSET di László Nemes

premio al miglior film di Orizzonti e delle sezioni parallele: Lissa Ammetsajjel (Still Recording) di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub

Premio SIGNIS (International World Catholic Association for Communication)

ROMA di Alfonso Cuarón

menzione speciale: 22 JULY di Paul Greengrass

Premio Leoncino d'Oro (Agiscuola)

Segnalazione Cinema For UNICEF: What you gonna do when the world's on fire? di Roberto Minervini

Premio Francesco Pasinetti (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani)

Premio Pasinetti Speciale al Film e ai Migliori Attori: SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini

ALESSANDRO BORGHI e JASMINE TRINCA

Premio Brian (UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)

SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini

Premio Queer Lion (Associazione di Promozione Sociale Queer Lion)

JOSÉ di Li Cheng

Premio ARCA Cinemagiovani

miglior film italiano a Venezia: CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone

miglior film di Venezia 75: WERK OHNE AUTOR di Florian Henckel von Donnersmarck

Premio CICT - UNESCO "Enrico Fulchignoni" (Conseil International du Cinema et de la Télévision)

EL PEPE, UNA VIDA SUPREMA di Emir Kusturica

Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub)

SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini

menzione speciale FEDIC: RICORDI? di Valerio Mieli

menzione FEDIC Il Giornale del Cibo: I VILLANI di Daniele De Michele

Premio Fondazione Mimmo Rotella

JULIAN SCHNABEL e WILLEM DAFOE

Premio Lanterna Magica (Associazione Nazionale C.G.S.)

AMANDA di Mikhael Hers

Premio Gillo Pontecorvo (Istituto Internazionale per il cinema e l'audiovisivo dei paesi latini)

migliore coproduzione di un film diretto da un esordiente: THE ROAD NOT TAKEN di Tang Gaopeng

Premio Smithers Foundation (International Council of Film and Television at UNESCO and the Observatory on Cultural Communication at U.N.)

menzione speciale: THE MOUNTAIN di Rick Alverson

Premio Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue (International Interchurch Film Organisation)

TEL AVIV ON FIRE di Sameh Zoabi

Premio Green Drop (Green Cross Italia)

WILLEM DAFOE

Premio Soundtrack Stars (Free Event e Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani)

Migliore colonna sonora: CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone per le musiche di Sacha Ring e Philipp Thimm

Miglior brano originale: A SUSPIRIUM di Thom Yorke nel film Suspiria di Luca Guadagnino

Premio del Pubblico Sun Film Group (Settimana Internazionale della Critica)

LISSA AMMETSAJJEL (STILL RECORDING) di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub

Premio Circolo del Cinema di Verona (Settimana Internazionale della Critica)

BETES BLONDES (BLONDE ANIMALS) di Maxime Matray e Alexia Walther

Premio Mario Serandrei (Settimana Internazionale della Critica)

LISSA AMMETSAJJEL (STILL RECORDING) di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub

Premio al miglior cortometraggio SIC@SIC 2018 (Settimana Internazionale della Critica)

MALO TEMPO di Tommaso Perfetti

Premio alla miglior regia SIC@SIC 2018 (Settimana Internazionale della Critica)

GAGARIN, MI MANCHERAI di Domenico De Orsi

Premio al miglior contributo tecnico SIC@SIC 2018 (Settimana Internazionale della Critica)

QUELLE BRUTTE COSE di Loris Giuseppe Nese

Premio Label Europa Cinemas (Giornate degli Autori)

JOY di Sudabeh Mortezai

Premio del Pubblico BNL (Giornate degli Autori)

RICORDI? di Valerio Mieli

Premio GdA Director’s Award (Giornate degli Autori)

C’EST ÇA L’AMOUR di Claire Burge

Premio HRNs – Premio Speciale per i Diritti Umani (Associazione Human Rights Nights)

A Letter to a Friend in Gaza di Amos Gitai

menzione speciale: PETERLOO di Mike Leigh

menzione speciale: 1938 DIVERSI di Giorgio Treves

Premio di critica sociale Sorriso diverso (Ass. studentesca "L'università cerca lavoro", UCL)

miglior film: UN GIORNO ALL’IMPROVVISO di Cirio D’Emilio

Premio NuovoImaie (i diritti degli artisti in collaborazione con SNGCI e SNCCI)

Linda Caridi e Giampiero De Concilio

Premio Sfera 1932 (Consorzio Venezia e il suo Lido con Seguso Vetri d’Arte - Murano dal 1397)

CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone

Premio UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo)

A TRAMWAY IN JERUSALEM di Amos Gitai

Premio La Pellicola d'Oro (Ass.ne culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e “S.A.S. Cinema”)

FRANCO RAGUSA Migliori effetti speciali per il film Suspiria

KATIA SCHWEIGGL Migliore sarta di scena per il film Capri-Revolution

SARTORIA ATELIER NICOLAO DI STEFANO NICOLAO Premio alla carriera

Premio Lizzani (ANAC Associazione Nazionale Autori Cinematografici)

CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone

Premio Vivere da Sportivi, Fair play al cinema (Associazione Vivere da sportivi: a scuola di fair play)

What you gonna do when the world's on fire? di Roberto Minervini

menzione speciale: ZEN SUL GHIACCIO SOTTILE di Margherita Ferri

menzione speciale: Lissa ammetsajjel (Still Recording) di Saeed al Batal e Ghiath Ayoub

Premio per l’inclusione Edipo Re (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell’Economia Sociale Internazionale)

LISSA AMMETSAJJEL (STILL RECORDING) di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub