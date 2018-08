What You Gonna Do When the World's on Fire?

TRAMA La storia di una comunità afro-americana nel sud degli Stati Uniti durante l’estate 2017, quando una serie di brutali uccisioni di uomini di colore scosse l’intera nazione. Una riflessione sullo stato dei rapporti razziali in America, questo film è l’intimo ritratto delle vite di coloro che lottano per la giustizia, la dignità e la sopravvivenza in un Paese che non è dalla loro parte.

VALUTAZIONE FILM.IT TITOLO ORIGINALE What You Gonna Do When the World's on Fire? GENERE Documentario, NAZIONE Italia REGIA Roberto Minervini, SCENEGGIATURA CAST SITO UFFICIALE DISTRIBUZIONE 0 DURATA 123 min. USCITA CINEMA ANNO DI DISTRIBUZIONE 2018

