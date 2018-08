Budapest, 1913. La giovane Irisz Leiter arriva in città per lavorare nel negozio di cappelli che un tempo era appartenuto ai suoi genitori, ma viene cacciata dal nuovo proprietario, Oszkár Brill. Irisz viene dunque avvicinata da un uomo che sta cercando un certo Kálmán Leiter. Irisz si mette sulle tracce di quest’ultimo attraverso le cupe strade di Budapest, proprio mentre la civiltà europea sta per collassare nella Prima Guerra Mondiale.