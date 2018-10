Un reboot di Pirati dei Caraibi dagli sceneggiatori di Deadpool

Come proseguire la saga diora che la star Johnny Depp è diventata una presenza ingombrante controversa ? Disney evidentemente se lo sta chiedendo e ha convocato gli sceneggiatori di, con l'idea di metterli al lavoro su un reboot della serie. Non ci sono altri dettagli, per ora, e ovviamente non sappiamo se Depp verrà effettivamente estromesso dalla saga lanciata proprio grazie al suo star power nel 2003.