Johnny Depp sulle violenze ad Amber Heard: "J.K. Rowling mi difende perché sa che ogni accusa contro di me è falsa"

12.10.2018 - Autore: GEDI Digital



J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter che lo ha voluto nel cast degli spin-off Animali fantastici, dove lo ritroveremo a novembre in occasione del sequel intitolato I crimini di Grindelwald (nel nuovo film il suo perfido mago si scontrerà con la versione giovane di Albus Silente interpretato da Jude Law).



Nel corso degli ultimi 12 mesi il nome di Depp è saltato fuori più volte quando la Heard lo ha accusato di percosse chiedendo il divorzio. Adesso l’attore è tornato a parlare dello scandalo, citando J.K. Rowling. Depp sostiene che la Rowling ha visionato di persona le prove che i suoi avvocati intendono presentare nel caso contro The Sun, tabloid inglese che lo scorso aprile ha pubblicato un articolo in cui scriveva: “Come fa J.K. Rowling a essere veramente felice di aver ingaggiato il "picchia-moglie" Johnny Depp nel nuovo film di Animali fantastici?”.





Il Sun criticava la scrittrice per la dichiarazione rilasciata qualche tempo prima in difesa di Depp: "I realizzatori del film e io non siamo soltanto a nostro agio nel confermare il cast originale, ma siamo anche felici di avere Johnny Depp in uno dei ruoli principali in questi film" – aveva scritto Rowling sul suo sito web.

“Sarò onesto con voi – ha detto Depp in un’intervista a Entertaintment Weekly – Mi spiace che J.K. Rowling sia stata trascinata in queste discussioni. Mi sento in colpa per quello che ha dovuto ascoltare, tutte quelle voci che mi accusavano. Ma alla fine il fatto è che io sono stato accusato ingiustamente, ecco perché denuncio il giornale The Sun per diffamazione nell’aver ripetuto quelle false accuse. J.K. ha visto le prove e quindi sa bene che sono stato accusato ingiustamente. Ecco perché mi ha difeso pubblicamente. Lei non prende le cose alla leggera. Non lo avrebbe fatto se non avesse saputo la verità. E questi sono i fatti”.



Animali fantastici: I crimini di Grindelwald arriverà nei cinema dal 15 novembre, distribuito da Warner Bros.