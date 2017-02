Trailer: The Beguiled, sedotte da Colin Farrell nel nuovo film di Sofia Coppola

non sono proprio due autori accostabili, eppure ora hanno in comune un film:, prossimo lavoro della Coppola, è contemporaneamente un remake de La notte brava del soldato Jonathan e un nuovo adattamento del romanzo originale di“A Painted Devil” (1966). Eccone il trailer.The Beguiled (traducibile con “le sedotte”) è ambientato in un collegio femminile confederato durante la Guerra Civile americana. Nel collegio arriva un ospite inatteso: un soldato dell'Unione ferito, John McBurney ( Colin Farrell ), che viene accudito dalle donne del collegio e finisce per sedurle e scatenare una reazione a catena di sesso e tradimenti. Tre sono le donne che sviluppano una relazione con lui: la direttrice Martha Farnsworth ( Nicole Kidman ), l'insegnante Edwina Dabney ( Kirsten Dunst ) e la studentessa Alicia ( Elle Fanning ). Farrell eredita il ruolo che fu di Clint Eastwood nella versione del '71.“Non avevo mai fatto un film di genere prima – ha detto la Coppola di The Beguiled – Mi sono divertita a capire come approcciare il materiale mantenendo però il mio stile, questo mondo bellissimo e sognante che mi piace tanto... ma con una trama! Il punto focale della storia sono le dinamiche di un gruppo di donne costrette a convivere e i rapporti di potere variabili tra uomini e donne. Per me è universale, anche se ambientato in questo mondo esotico della nobiltà del sud”.