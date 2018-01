NOTIZIE

Trailer: Ant-Man and the Wasp, il sequel Marvel raddoppia gli eroi

31.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Disney e Marvel hanno diffuso il primo teaser trailer di Ant-Man and the Wasp , il sequel di Ant-Man che arriverà nelle sale italiane il 4 luglio prossimo. Diretto come il primo episodio da, il film vedrà il ritorno di(anche co-sceneggiatore) nei panni di Scott Lang, alias Ant-Man,nel ruolo di Hank Pym edpromossa a Wasp, storica alleata del supereroe. Ecco il filmato.

Nel trailer possiamo vedere brevemente Laurence Fishburne nei panni di Bill Foster, nei fumetti ex socio di Pym nonché supereroe noto come Golia. Il cast include anche Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet van Dyne, la Wasp originale, ex moglie di Pym scomparsa nel mondo quantico (che si vede per mezzo secondo anche nel trailer). Vedremo inoltre Walton Goggins, Michael Peña e Judy Greer.